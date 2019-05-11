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США направлять на Близький Схід систему ПРО

Новини » Політика    11.05.2019 - 12:57
США направлять на Близький Схід систему ПРО
Фото: протиракетний комплекс MIM-104 "Петріот" (twitter.com/udefense1)

Дані дії пов'язані із загостренням відносин між США і Іраном

У Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати мають намір відправити на близький схід систему протиракетної оборони (ПРО) "Петріот" через загострення відносин з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту. Також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.

У Пентагоні заявили, що ці кроки є відповіддю на можливу загрозу для сил США в регіоні з боку Ірану. У той же час у Тегерані заявили, що дані дії є "психологічною війною", яка спрямована для залякування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що авіаносець США пройшов через Суецький канал. За словами спецпредставника США по Ірану Брайана Хука, Вашингтон розгорнув ударну групу Військово-морських сил на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників, щоб "послати ясний сигнал іранському режиму".

Нагадаємо, раніше Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення були відправлені послам Німеччини, Великобританії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона.

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