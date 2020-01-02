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Глава Пентагону пригрозив жорсткою відповіддю на будь-яку загрозу з боку Ірану

Новини » Політика     02.01.2020 - 19:22
Глава Пентагону пригрозив жорсткою відповіддю на будь-яку загрозу з боку Ірану
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Естер повідомив, що команда Ради нацбезпеки щодня проводить зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати жорстко відреагують на будь-яку загрозу американським військовослужбовцям в Іраку або іншій країні боку Ірану або підконтрольних йому сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Також міністр оборони США повідомив, що команда Ради нацбезпеки щодня проводить зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Команда Ради національної безпеки (Білого дому - ред.) зустрічається і спілкується з ним (Дональдом Трампом - ред.) щодня, якщо не кожні кілька годин. Він хоче забезпечити, щоб про наших збройних силах потурбувалися належним чином, щоб вони залишалися боєздатними і готовими виконувати (бойові - ред.) завдання. Він абсолютно правий у тому, що в разі нападу на нас відповідь сил США буде жорстким і потужним", - заявив Еспер.

Проте, глава Пентагону не уточнив, які саме дії розпочнуть військові США у разі нападу.

"Відомо, що ми здатні робити широкий спектр різних дій. Ми відповімо на будь-які кроки з боку Ірану і його маріонеток, а також будемо попереджати будь-які атаки на наші сили або особовий склад", - зазначив він.

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

1 січня посольство США в Ірані припинило свою роботу з-за нападу з боку протестуючих.

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