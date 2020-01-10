Помпео запропонував Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи МАУ

Державний секретар США Майк Помпео запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Помпео повідомив, що сьогодні провів переговори із Зеленським.

"Висловлюю найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейса 752 "Міжнародних авіаліній України". Ми з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в проведенні розслідування ", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні передало Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

До цього стало відомо, що супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Розвідка США переконана, що іранський радар розпізнав український літак як ціль, після чого його вразили ракети класу "земля-повітря".

