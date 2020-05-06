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Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США

Новини » Політика     06.05.2020 - 20:29
Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Обговорили розвиток партнерства та нормандський формат

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 6 травня, провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними зовнішньополітичного відомства, сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між Україною та США та взаємовигідної економічної співпраці.

"Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів", - заявив під час розмови Кулеба.

Також український міністр запевнив, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств та запропонував внести перспективні проєкти співпраці у порядок денний чергового засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства.

Зазначається, окрема увага була приділена нещодавній відеоконференції у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Кулеба та Помпео відзначили вагому роль Німеччини та Франції у сприянні виконанні зобов'язань, покладених на Росію.

Крім того, американський держсекретар запевнив у непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду американського посла в Україні. Дипломатичне представництво США в Україні очолить генерал Кіт Дейтон.

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Новини України Дмитро Кулебателефонный разговорМайк Помпео
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