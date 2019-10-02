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Помпео підтвердив свою присутність при розмові Трампа і Зеленського

Новини » Політика    02.10.2019 - 16:35
Помпео підтвердив свою присутність при розмові Трампа і Зеленського
Фото: Майк Помпео (Getty Images)

Він зазначив, що розмова відбувалась у контексті зовнішньополітичних цілей США щодо України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео підтвердив, що він слухав телефонний розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в липні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, розмова відбувалась у контексті зовнішньополітичних цілей США щодо України, які є "надзвичайно послідовними", зокрема це протидія російської агресії в регіоні, зміцнення української економіки і "допомогу українцям у викоріненні корупції та хабарництва" в їх бюрократії.

"Цим займаються чиновники Держдепартаменту, яких я маю честь очолювати, і ми це будемо продовжувати робити, навіть поки триває весь цей шум", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після виборів у Верховну раду. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

У Конгресі США ще до публікації стенограми, спираючись на скаргу сторудника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Американський лідер у відповідь звинуватив главу комітету палати представників з розвідки Адама Шиффа в перекручуванні змісту своєї бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським.

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Новини України Майк ПомпеоДональд ТрампВолодимир Зеленський
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