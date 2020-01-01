Помпео переніс візит в Узбекистан

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео переніс офіційний візит в Узбекистан, який планувався на 5-6 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Узбекистану Facebook.

Як наголошується, візит переноситься "на більш пізні терміни за взаємною домовленістю". Інших подробиць не повідомляється.

Сам Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

"Я сподіваюся, що все-таки зможу виконати зобов'язання. Я прямую в Україну, потім в Центральну Азію, а потім на Кіпр. Але я зроблю все можливе, щоб бути саме там, де потрібно, щоб забезпечити безпеку наших людей, співробітників Держдепартаменту, щоб американці були в безпеці на Близькому Сході. І якщо це означає, що мені доведеться дещо відкласти мою поїздку, то так я і зроблю", - заявив він.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну Його візит заплановано ан 3 і 4 січня.