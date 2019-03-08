Помпео звинуватив адміністрацію Мадуро у відключенні електрики у Венесуелі

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США заявив, що проблема електроенергії в країні через некомпетентність режиму президента

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що вина за відключення електроенергії на території Венесуели лежить на адміністрації президента республіки Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Помпео Twitter.

Помпео заявив, що розруха і відключення електроенергії в країні, з якої потерпають громадяни Венесуели, відбувається не з-за США, Колумбії, Еквадору, Бразилії або когось ще.

"Брак електроенергії і голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро", - заявив держсекретар США.

Також Помпео додав, що політика Мадуро "не може нічого принести крім темряви".

"Ні їжі. Ніяких ліків. Тепер немає влади. Далі немає Мадуро", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електрикою. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас, національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.