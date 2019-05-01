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США і "Талібан" відновили переговори про припинення війни в Афганістані

Новини » Політика    01.05.2019 - 21:57
США і "Талібан" відновили переговори про припинення війни в Афганістані
Фото: переговори між США і "Талібан" в Катарі (twitter.com/TangoDownDaesh)

Сторони провели обмін думками в ключових аспектах мирної угоди

В Катарі офіційні представники США і угрупування "Талібан" відновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що спецпредставник США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад провів зустріч з політичним керівником талібів муллою Абдул Гані Бардар, який очолює делегацію ісламістів.

Представник "Талібана" Забіхулла Муджахід заявив, що між сторонами був проведений обмін думками щодо ключових аспектів мирної угоди в афганському питанні.

"Вкрай важливо, щоб два ключових пункти порядку денного - повний вивід іноземних військ з Афганістану та запобігання заподіяння шкоди Афганістану - були завершені", - повідомив Муджахід.

Він додав, що це зможе відкрити шлях для вирішення інших аспектів проблеми і вони зможуть вступати в інші теми для після вирішення цього питання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США узгодили з "Талібаном" проект мирної угоди з Афганістану. Спецпредставник США по Афганістану Залмая Халілзада заявив, що Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" в ході переговорів у Досі виробили проект мирної угоди.

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