Помпео назвав Україну великим партнером США

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

За словами Помпео, у США є низка інтересів щодо України

Держсекретар США Майкл Помпео планує незабаром відвідати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV.

Помпео пояснив, що через проблеми на Близькому Сході, йому довелося відкласти заплановану поїздку в Київ.

"Так, я збираюся поїхати туди. У мене була запланована поїздка, але виникли проблеми на Близькому Сході, якими я повинен був займатися. Ці проблеми ще не вирішені і належить зробити ще багато, але я відвідаю Україну незабаром", - сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Вашингтон взяв на себе зобов'язання щодо надання Україні допомоги "з цілої низки питань, щоб вона залишалася в безпеці як суверенна держава".

За його словами, Україна знаходиться на кордоні "між демократією і тиранією в найсхіднішій частині Європи".

"Україна знаходиться під колосальним тиском з боку Росії і президент (Трамп - ред.) вжив тих заходів протидії Росії, які не використав президент Барак Обама. Ми надали оборонну зброю українцям з тим, щоб вони могли себе захищати. Ми підтримуємо президента Володимира Зеленського в його зусиллях щодо викорінення корупції і зміцнення демократії", - сказав держсекретар.

Також Помпео заявив, що Україна є великим торговельним партнером для США.

"Вони є величезним торговим партнером для США. У Америки є ряд інтересів щодо України, і я думаю, що кількість ресурсів, які ми туди виділили, відображає рівень цих інтересів", - заявив Помпео.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня, в зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.