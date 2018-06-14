Санкції проти КНДР залишаться в силі до повної денуклеаризації, - Помпео

Помпео заявив, що США мають намір домогтися повної денуклеаризації КНДР

Санкції проти КНДР залишаться в силі до повної денуклеаризації. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє Reuters.

"Позиція президента Трампа була неймовірно ясна щодо послідовності денуклеаризації і звільнення від санкцій. Ми збираємося домогтися повної денуклеаризації; тільки тоді буде звільнення від санкцій", - сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що для повного роззброєння Північної Кореї потрібно кілька років. Він також зазначав, що очікується, що основний етап ядерного роззброєння КНДР завершиться в 2020 році.

Помпео знаходиться в Південній Кореї після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, на якій президент США оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю.