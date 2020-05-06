Помпео та Лавров обговорили питання контролю над озброєннями

"Держсекретар Помпео та міністр закордонних справ Лавров обговорили подальші кроки з питань контролю над озброєннями", - зазначається в заяві.

резидент США Дональд Трамп заснував пост спецпредставника з контролю над озброєннями й призначив на нього Маршалла Біллінгслі. Він буде працювати у структурі Держдепартаменту.

Також РБК-Україна писало, що США наразі вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.