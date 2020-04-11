Трамп призначив свого спецпредставника щодо контролю над озброєннями

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Маршалл Біллінгслі став спецпредставником Дональда Трампа щодо контролю над озброєннями

Президент США Дональд Трамп заснував посаду спецпредставника з контролю над озброєннями і призначив на нього Маршалла Біллінгслі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Працювати Біллінгслі буде у структурі Держдепартаменту США.

До цього часу він обіймав посаду помічника міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму.

У минулому Біллінгслі був керуючим директором аудиторської компанії Deloitte, займав посади в Пентагоні, був помічником генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій. Також він був старшим співробітником з питань національної безпеки у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин.

У Біллінгслімаэ низку державних нагород.

Нагадаємо, США наразі вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

У листопаді в Росії заявили, що не встигнуть укласти з США Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження СНО в строк.

Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ Навесні сторони обговорили питання продовження договору про наступальні озброєння.