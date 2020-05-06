Помпео и Лавров обсудили вопросы контроля над вооружениями

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями", - указывается в заявлении.

резидент США Дональд Трамп учредил пост спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Он будет рабоать в структуре Госдепартамента.

Также РБК-Украина писало, что США в данный момент решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.