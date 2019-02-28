Помпео: Кім Чен Ин не готовий задовольнити вимоги США

Держсекретар США розповів про переговори на саміті в Ханої

Северная Корея на саммите в Ханое (Вьетнам) оказалась не готова удовлетворить требования США по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом по итогам саммита заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, на встрече президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейский диктатор не был готов удовлетворить требования США. Вместе с тем он отметил, что стороны сделали большой шаг к реализации достигнутых на прошлом саммите договоренностей.

Помпео добавил, что стороны продолжат переговоры по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал приостановить ядерные и ракетные испытания.

"Одна из вещей, которую Ким пообещал мне вчера вечером, независимо от итогов саммита, что он не собирается проводить испытания ракет ... Я верю ему, я верю ему на слово", - подчеркнул Трамп.

Американский президент также отметил, что на сегодня нет планов на третий саммит.

"Посмотрим. Если это произойдет, то это произойдет. Но на данный момент нет никаких планов для третьего саммита с Ким Чен Ыном", - сказал он.