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Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США

Новини » Політика    01.05.2019 - 14:46
Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро відповів на заяву Помпео про плани залишити Венесуелу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів. Про це пише місцева газета La Nacion.

Зокрема, Мадуро заявив, що в США не було "більш божевільного уряду, ніж нинішній".

"Якщо хтось перевірить свідчення Дональда Трампа та його банди, то виявить психологічний дисбаланс", - заявив він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро на тлі протестів підготував літак для втечі на Кубу, однак російська влада вмовила його залишитися у Венесуелі.

Зазначимо, сьогодні Мадуро виступив із зверненням до нації, в якому оголосив про придушення перевороту у Венесуелі. Він також зазначив, що ця спроба була здійснена за ініціативою колишнього мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольдо Лопеса, який на даний момент переховується в іспанському посольстві. Раніше він заявляв, що військовослужбовці звільнили його з-під домашнього арешту.

 

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