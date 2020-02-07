Помпео і глава дипломатії ЄС обговорили дестабілізуючі дії Росії та Ірану

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Також Помпео і Боррель обговорили співпрацю США і ЄС щодо України

Держсекретар США Майк Помпео обговорив з главою дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозепом Боррелем дестабілізуючі дії Російської Федерації та Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Помпео і Боррель обговорили перспективи встановлення миру на Близькому Сході, торгові відносини США та ЄС, а також притягнення до відповідальності Ірану і Росії за їхны дестабілізуючі дії.

"Вони також обговорили підтримку режиму перемир'я в Лівії та Сирії, відновлення політичного процесу у цих країнах, співпрацю США і ЄС щодо України, а також підтримку демократії у Венесуелі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель відхилив "угоду століття" з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який запропонував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Раніше Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб. Представники ЄС звернулися до протиборчих сторін конфлікту із закликом полегшити доставку гуманітарної допомоги в регіоні, а також забезпечити безпеку цивільного населення.