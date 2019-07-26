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Помпео анонсував відновлення ядерних переговорів з КНДР

Новини » Політика    26.07.2019 - 02:23
Помпео анонсував відновлення ядерних переговорів з КНДР
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За його словами, переговори пройдуть вже через пару тижнів

Держсекретар Майк Помпео заявив про можливе відновлення переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї в найближчому часі. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що США очікують від лідера КНДР Кім Чен Ина виконання обіцянки про ядерне роззброєння.

"Ми як і раніше переконані в можливості руху вперед за допомогою дипломатії, досягненні рішення шляхом переговорів", - сказав Помпео.

Він додав, що робочі переговори з Пхеньяном, швидше за все, почнуться вже через пару тижнів".

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) у четвер 25 липня справила пуск двох невідомих ракет в Японському морі. Повідомлялося, що відстань польоту склала близько 430 км, що, за словами військових, свідчить про схожість даних снарядів з ракетою малої дальності, яку Пхеньян запускав у травні.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп 30 липня після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між двома Кореями заявив, що вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

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Новини України КНДРядерная безопасностьМайк Помпео
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