ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США і КНДР відновлять ядерні переговори, - Трамп

Новини » Політика    30.06.2019 - 12:30
США і КНДР відновлять ядерні переговори, - Трамп
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (twitter.com/GlobalNews77)

Трамп повідомив, що переговори повинні змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між двома Кореями заявив, що вони змогли домовитися про відновлення ядерних переговорів, які зайшли в глухий кут . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп розповів, що обидві сторони створять команди для просування переговорів. Вони будуть спрямовані на те, щоб змусити владу Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї.

"Ми домовилися, що кожен з нас призначить команду. Команди постараються проробити деякі деталі", - розповів президент США.

Також він додав, що зустріч була "дуже гарною і дуже сильною". За словами Трампа, очолювати американську команду буде нинішній спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Бігун.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп зустрівся з Кім Чен Ином. Президент КНДР заявив, що був здивований пропозицією Трампа про зустрічі і тільки пізно ввечері зміг підтвердити запрошення, а президент США заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

З боку КНДР закрили демілітаризовану зону на час візиту Трампа У Конгресі США хочуть заборонити Трампу воювати з Іраном без дозволу
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРСеверная Корея
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся