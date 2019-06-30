США і КНДР відновлять ядерні переговори, - Трамп

Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (twitter.com/GlobalNews77)

Трамп повідомив, що переговори повинні змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між двома Кореями заявив, що вони змогли домовитися про відновлення ядерних переговорів, які зайшли в глухий кут . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп розповів, що обидві сторони створять команди для просування переговорів. Вони будуть спрямовані на те, щоб змусити владу Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї.

"Ми домовилися, що кожен з нас призначить команду. Команди постараються проробити деякі деталі", - розповів президент США.

Також він додав, що зустріч була "дуже гарною і дуже сильною". За словами Трампа, очолювати американську команду буде нинішній спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Бігун.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп зустрівся з Кім Чен Ином. Президент КНДР заявив, що був здивований пропозицією Трампа про зустрічі і тільки пізно ввечері зміг підтвердити запрошення, а президент США заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.