КНДР запустила дві ракети в Японському морі

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У Сполучених Штатах відмовилися коментувати повідомлення про запуск ракет Північною Кореєю

Північна Корея (КНДР) провела пуск двох невідомих ракет у Японському морі. Про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Міноборони Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Південнокорейські військові повідомили, що, за їхніми даними, пуски були здійснені в 5:34 та 5:57 за місцевим часом (23:34 і 23:57 24 липня за Києвом) з околиць міста Вонсон.

Також повідомляється, що відстань польоту становила близько 430 км, що, зі слів військових, свідчить про схожість цих снарядів із ракетою малої дальності, яку Пхеньян запускав у травні.

"Наші військові перебувають у стані боєготовності у разі нових пусків і стежать за ситуацією", - заявили в Міноборони Південної Кореї.

Військові не розповіли, чи є в них інформація, де впали ракети.

Водночас у Сполучених Штатах заявили, що вони отримали інформацію про пуск ракети КНДР, але не готові коментувати її.

"Нам відомі повідомлення про снаряд ближнього радіусу дії, випущений із Північної Кореї. У нас більше немає коментарів", - сказав високопоставлений урядовець США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти Північної Кореї у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе поширення ядерної зброї на Корейському півострові становлять незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

