ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хакери Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 23:00
Хакери Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії Фото: хакери Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Група хакерів Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії. Зокрема, були злиті телефони, пошта і імена співробітників відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter хакерів.

Хакери Апопумоиѕ заявили про початок кібервійни з Росією. На ряд російських урядових сайтів з учорашнього дня, 24 лютого, ведуться DDoS-атаки, деякі ресурси захищаються шляхом блокування доступу.

Ситуація серйозна для РФ. Якщо раніше ключовою проблемою в подібних випадках були угруповання кіберзлочинців, то зараз в інцидентах можуть бути замішані державні військові структури.

Ознайомитися з базою даних можна тут.

Напередодні група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за хакерську атаку на сайт російського телеканалу RT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна