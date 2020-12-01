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Помічники Джуліані заявили в суді про свою невинність

Автор: Инна Собора

Помічники особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані Лев Парнас, Ігор Фруман і Андрій Кукушкін не визнали себе винними в порушенні закону про фінансування виборчих кампаній та інших висунутих звинуваченнях. Четвертий підозрюваний - Девід Коррейя визнав свою провину.

Про це пише "Голос Америки".

Окружний суддя Пол Откен також погодився відкласти судовий розгляд після того, як адвокати обвинувачених заявили, що через пандемію і нездатності прокуратури передати необхідні документи, почати процес 1 березня 2021 неможливо.

Коррейя звинувачується за двома головними пунктами: незаконне використання іноземних грошей на виборах у США і обман інвесторів компанії Fraud Guarantee, яка, як повідомляється, заплатила Джуліані 500 тисяч доларів.

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Нагадаємо, в жовтні 2019 року бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк подала їм і ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника.

Раніше повідомлялося, що Парнас підтвердив інформацію про те, що за Йованович велося стеження. Парнас надав Палаті представників США листування з представниками української влади.

Також Парнас в інтерв'ю MSNBC заявив, що в травні минулого року президентові України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

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