Помічник Зеленського таємно зустрічався з Коломойським, - "Схеми"

Перший помічник президента Володимира Зеленського та його багаторічний бізнес-партнер і співвласник "Квартал 95" Сергій Шефір відвідував київський офіс олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Як повідомляють журналісти, Шефір приїжджав в офіс Коломойського 28 жовтня пізно ввечері на службовому автомобілі Державного управління справами. Через годину після приїзду Шефіра, офісний центр залишив також кортеж, яким користується Коломойський.

У коментарі журналістам Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Шефір зазначив, що був там у справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності президента Зеленського.

"Я не штатний працівник, я - позаштатний помічник президента, і залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати", - заявив він.

Пізніше Шефір все ж визнав, що в той вечір він зустрічався в офісі в центрі Києва саме з Коломойським.

Коломойський в коментарі журналістам не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

"Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої… Так, хвилина, "привіт-бувай". Він приїжджав щодо питань "квартальних". Я ж не веду ці питання. От вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет", -розповів олігарх.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявив, що олігарх Ігор Коломойський не впливає на український уряд. За його словами, Коломойський "або який-небудь інший представник українського чи міжнародного бізнесу" не мають впливу на Кабмін.

В матеріалі РБК-Україна "Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію" говорилося, що чимало депутатів у фракції "Слуга народу" так чи інакше пов'язують з Коломойським, їх кількість, за різними оцінками, коливається від 9 до 30 чоловік.