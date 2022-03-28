Допомога переселенцям в Україні: як отримати 6500 гривень (інструкція)

В Україні виплачують по 6500 гривень жителям найбільш постраждалих від російського вторгнення областей. Допомогу можуть отримати 6,57 млн осіб, але заявки поки подали тільки 4 млн осіб.

Про це, як отримати 6500 гривень допомоги і кому покладена виплата, - в матеріалі РБК-Україна .

Як подати заявку

Заявки на отримання 6500 гривень потрібно подати до 31 березня через "Дію". Для початку потрібно авторизуватися в "Дії" на смартфоні, перейти в розділ "Послуги", вибрати послугу єПідтримка і натиснути "Отримати допомогу".

Зарахування коштів має бути проведено на карту єПідтримка протягом 10 днів.

Якщо немає картки єПідтримка, її можна отримати онлайн в додатку банку або оформити картку у фізичному відділенні банку.

Хто має право на 6500 гривень

Програма єПідтримка доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території таких регіонів:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Скільки українців вже подали заявки і скільки виплачено

Станом на 27 березня 4 млн українців подали заявки на єПідтримку у "Дія", вже отримали гроші 2,7 млн осіб. Всього виплачено з бюджету 17,9 млрд гривень.

У той же час, Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6,57 млн українців, які можуть подати заявки на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.