По 6500 гривень можуть отримати 6,57 млн українців з регіонів бойових дій, - ПФУ
Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка. До Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.
Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.
Заявки через Дію можуть подавати жителі наступних регіонів:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- м. Київ
- Луганська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернігівська область
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