По 6500 гривень можуть отримати 6,57 млн українців з регіонів бойових дій, - ПФУ

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка. До Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Заявки через Дію можуть подавати жителі наступних регіонів: