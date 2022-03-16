ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

По 6500 гривень можуть отримати 6,57 млн українців з регіонів бойових дій, - ПФУ

Новость на русском →
Україна, Середа 16 березня 2022 14:13
По 6500 гривень можуть отримати 6,57 млн українців з регіонів бойових дій, - ПФУ Фото: 6500 гривень отримають 6,57 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка. До Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Заявки через Дію можуть подавати жителі наступних регіонів:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій