Помощь переселенцам в Украине: как получить 6500 гривен (инструкция)
В Украине выплачивают по 6500 гривен жителям наиболее пострадавших от российского вторжения областей. Помощь могут получить 6,57 млн человек, но заявки пока подали только 4 млн человек.
Об этом, как получить 6500 гривен помощи и кому положена выплата, - в материале РБК-Украина.
Как подать заявку
Заявки на получение 6500 гривен нужно подать до 31 марта через "Дію". Для начала нужно авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".
Зачисление средств должно быть проведено на карту єПідтримк в течение 10 дней.
Если нет карты єПідтримка, ее можно получить онлайн в приложении банка или оформить карту в физическом отделении банка.
Кто имеет право на 6500 гривен
Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.
Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- г. Киев
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область
Сколько украинцев уже подали заявки и сколько выплачено
По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.
В то же время, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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