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Помощь переселенцам в Украине: как получить 6500 гривен (инструкция)

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 марта 2022 11:27
Помощь переселенцам в Украине: как получить 6500 гривен (инструкция) Фото: подать заявку на6500 гривен надо до 31 марта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине выплачивают по 6500 гривен жителям наиболее пострадавших от российского вторжения областей. Помощь могут получить 6,57 млн человек, но заявки пока подали только 4 млн человек.

Об этом, как получить 6500 гривен помощи и кому положена выплата, - в материале РБК-Украина.

Как подать заявку

Заявки на получение 6500 гривен нужно подать до 31 марта через "Дію". Для начала нужно авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".

Зачисление средств должно быть проведено на карту єПідтримк в течение 10 дней.

Если нет карты єПідтримка, ее можно получить онлайн в приложении банка или оформить карту в физическом отделении банка.

Кто имеет право на 6500 гривен

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Сколько украинцев уже подали заявки и сколько выплачено

По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.

В то же время, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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