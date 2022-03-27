Заявки на 6500 гривень вже подали 4 млн українців, кошти отримали 2,7 млн осіб
Станом на 27 березня 4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії, вже отримали кошти 2,7 млн осіб. Усього виплачено з бюджету 17,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри).
"Зарахування коштів продовжуються. Встигніть подати заявку в Дії до 31 березня включно, щоб отримати 6500 гривень єПідтримки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії:
Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.
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