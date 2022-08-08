Обіцяв евакуацію із зони бойових дій. У Києві затримали шахрая

Правоохоронці викрили у Києві шахрая, який пропонував евакуацію із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 23-річний мешканець Києва організував шахрайську схему. У березні 2022 року він розмістив у соцмережах оголошення про начебто евакуацію зі зони бойових дій. За свої "послуги" він вимагав від 5 тисяч гривень із повною передоплатою.

Шахрай втирався у довіру, отримував гроші від потерпілих та не виходив на зв'язок. Таким чином хлопець ошукав трьох жінок з Донецької області.

Афериста вдалося затримати. За місцем його проживання знайшли мобільні телефони та банківські карти.

Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення щонайменше 20 аналогічних злочинів. Шахраю оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ. Йому загрожує до 8 років в'язниці.