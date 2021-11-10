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За допомогу у нелегальній міграції: у Польщі затримали росіянина

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Варшава, Середа 10 листопада 2021 10:20
За допомогу у нелегальній міграції: у Польщі затримали росіянина Фото: ситуація на кордоні з Польщею напружена (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сотні біженців намагаються перетнути кордон Польщі. Через це польські правоохоронці затримали ряд порушників, зокрема і громадянина Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомення польських прикордонників.

Вони повідомили, що вчора було зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону.

"Затримано 9 осіб (5 громадян Лівану, 3 громадян Іраку, 1 громадянин Сирії). У відношенні 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі. За допомогу в нелегальній міграції було затримано 3 особи (громадянин Росії, громадянин Швеції та громадянин Литви)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Польща збільшила чисельність військ на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, у Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордон.

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