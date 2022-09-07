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Допомагають окупантам в Запорізькій області: СБУ виявила чотирьох колаборантів

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Україна, Середа 07 вересня 2022 16:54
Допомагають окупантам в Запорізькій області: СБУ виявила чотирьох колаборантів Фото: Допомагають окупантам в Запорізькій області: СБУ виявила чотирьох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам, які обійняли "посади" в псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідчих, два чоловіки влітку отримали пропозиції очолити "районні відділи міліції" в окупованих Дніпрорудному та Великій Білозерці.

Також правоохоронці виявили жінку, яка обійняла "посаду" очільника фейкової адміністрації окупованої Кирилівки. Мешканець Бердянська, який раніше працював в районних електромережах, вирішив стати "головою" села Андріївка.

"Чотирьом особам прокурорами Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, прокурори направили до суду справу стосовно псевдоправоохоронця, який був "заступником начальника головного управління" в "народній міліції Таврійської губернії".

Нагадаємо, що СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Запорізькій області.

Також, СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області. Переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі".

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