Злочинець, бухгалтер і не тільки. СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (фото)

СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності ще 8 колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Запорізької області ще 8 колаборантів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі".

Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами:

голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил". Він обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська".

журналіст з Бердянська, який став заступником "голови" із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій.

"Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд", - додали в СБУ.

Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності.

Серед них: