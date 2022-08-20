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Злочинець, бухгалтер і не тільки. СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (фото)

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Запоріжжя, Субота 20 серпня 2022 13:46
Злочинець, бухгалтер і не тільки. СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (фото) Фото: СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності ще 8 колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Злочинець, бухгалтер і не тільки. СБУ викрила ще 8 колаборантів в Запорізькій області (фото)

"Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Запорізької області ще 8 колаборантів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі".

Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами:

  • голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил". Він обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська".
  • журналіст з Бердянська, який став заступником "голови" із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій.

"Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд", - додали в СБУ.

Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності.

Серед них:

  • колишній селищний голова смт Мирне Мелітопольського району зберіг свою посаду, "зливши" ворогу інформацію про учасників АТО/ ООС, військовослужбовців ЗСУ та Тероборони, що проживають на території ОТГ.
  • бухгалтерка сільради, переконала окупантів у своїй лояльності і стала "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Розівського району з фінансових питань".
  • колишня спеціалістка Якимівської селищної ради також передала ворогу списки всіх односельців-учасників АТО/ООС, колишніх правоохоронців і місцевих патріотів.
  • зрадив присязі і колишній працівник військкомату, ставши "атаманом" незаконного воєнізованого формування "Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка".
  • у Василівському районі директор одного з підприємств добровільно передавав окупантам запчастини до військової техніки та надав у їхнє розпорядження виробничі потужності, де розмістилися особовий склад і військова техніка.
  • мешканець Енергодару, який неодноразово відбував покарання за хуліганство, розбій, грабіж і зґвалтування.

Як повідомлялось, контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київської області.

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Служба безпеки України
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