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Не допомагайте ворогу. Киян просять не публікувати відео з веб-камер у соцмережі

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 10:48
Не допомагайте ворогу. Киян просять не публікувати відео з веб-камер у соцмережі Фото: Камера у місті (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Під час російського вторгнення в Україну киян закликають не викладати в мережу відео з веб-камер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

У міській адміністрації закликають всіх категорично не використовувати будь-які веб-камери у місті та не викладати відео в мережу.

"Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки. Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!", - йдеться у повідомленні.

Людей закликають не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових.

Тим часом у Міноборони назвали фейком захоплення техніки ЗСУ к Києві.

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