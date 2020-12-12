Допомагав в захопленні університету: у Маріуполі затримали бойовика "ДНР"

Фото: чоловік у наручниках (РБК-Україна)

У Маріуполі співробітники Державної прикордонної служби спільно з поліцією затримали колишнього бойовика так званої "ДНР". 29-річний чоловік у 2014 році забезпечував охорону захопленого бойовиками Приазовського державного технічного університету в Маріуполі.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора і брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Учора прикордонники спільно з співробітниками центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали вказаного громадянина в місті Маріуполь і доставили його в місцеву прокуратуру, де йому було оголошено про підозру у скоєнні зазначеного злочину", - повідомили в МВС.

За даним фактом порушено справу за ч. ст 2. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

У МВС зазначили, що в 2020 році підрозділами Східного регіонального управління прикордонної служби викрито 84 бойовиків, з них 45 осіб було оголошено про підозру і 33 осіб визнані винними у скоєнні злочинів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Слов'янську засудили до п'яти років в'язниці учасника організації "референдуму" про створення так званої "Донецької народної республіки".

Також повідомлялося, що на початку грудня прокуратура оголосила в міжнародний розшук трьох бойовиків так званої "ДНР".