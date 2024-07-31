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Умеренная жара и без дождей: прогноз погоды на первый день августа

Среда 31 июля 2024 12:00
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Умеренная жара и без дождей: прогноз погоды на первый день августа Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине август начнется комфортной погодой. Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра ночью температура в Украине снизится до комфортных +12 до +18 градусов. Днем погода будет значительно теплее, с температурой в пределах +26 до +30 градусов в большинстве регионов.

В пятницу, 2 августа, существенных изменений в погоде не предвидится, и температура останется стабильной.

Однако в субботу, 3 августа, в Украине ожидается увеличение количества дождей. Больше всего осадков выпадет на запад, север, частично на центр и, вероятно, в Одесской области. Температура воздуха снизится до +22 градусов, за исключением юга и юго-востока, где останется теплее.

Погода в Киеве

В столице Украины с 1 по 2 августа ожидается комфортная погода. Дни будут сухими и солнечными, температура воздуха будет колебаться в пределах +28 до +30 градусов. Атмосфера будет умеренно теплой, без значительных перепадов температур.

В субботу, 3 августа, погода в Киеве претерпит изменения. Ожидается кратковременное похолодание: температура снизится до +22 градусов. Кроме того, возможны дожди.

Детальнее о погоде этой неделе - в материале РБК-Украина.

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