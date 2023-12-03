Назначают ли субсидию, если есть долг за коммуналку: ответ Минсоцполитики

Субсидию на коммунальные услуги в большинстве случаев не назначают, когда есть задолженность. Но есть некоторые исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Telegram.

Отмечается, что жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена информация о просроченной более чем на 3 месяца задолженности. Субсидию не назначат, если такая задолженность превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Но даже при таких обстоятельствах можно получить субсидию. Для этого следует заключить договор реструктуризации задолженности. Копия такого договора прилагается к заявлению на субсидию.

Также в случае отказа в назначении жилищной субсидии человек может еще раз подать соответствующее заявление. Но тогда нужно указать перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность.