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Главная » Жизнь » Общество

Урежут ли пенсию из-за помощи от ООН: юрист назвала ключевые условия

06:30 26.08.2026 Ср
2 мин
Как не потерять часть пенсии из-за международной помощи?
aimg Елена Чупровская
Урежут ли пенсию из-за помощи от ООН: юрист назвала ключевые условия Фото: Юристка объяснила, при каких условиях благотворительная помощь не помешает пенсии (Getty Images)
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Тысячи украинцев в течение войны получали деньги от ООН, Красного Креста или других международных фондов.

О том, считаются ли эти средства доходом и могут ли из-за них урезать пенсию, РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Главное

  • Некоторые виды пособий можно получить только при отсутствии выплат от других фондов.
  • Правило действует только при двух условиях - статус донора и статус получателя.
  • Благотворительная помощь от официальных организаций не входит в годовой доход налогоплательщика.

Считается ли благотворительная помощь доходом

"С начала полномасштабного вторжения многие международные благотворительные организации оказывали и продолжают оказывать благотворительную помощь. Вместе с тем, в Украине есть ряд социальных льгот, которые зависят от дохода лица, и встал вопрос, должны ли выплаты благотворительных организаций влиять на право такие выплаты получать", - рассказала Елена Воронкова.

Однако сама по себе благотворительная помощь не считается доходом.

"В Налоговый кодекс Украины были внесены изменения и четко урегулировано, что благотворительная помощь, полученная определенной категорией лиц, не входит в годовой доход налогоплательщика", - добавила юрист.

При каких условиях выплаты не считают доходом

По словам адвоката, правило действует только при двух условиях:

  • помощь должна поступать от официально зарегистрированных благотворительных организаций;
  • лицо, которое его получает, должно иметь соответствующий статус – участника боевых действий, внутренне перемещенного лица и т.п.

"В случае подтверждения обоих статусов - поставщика и получателя - доход не должен учитываться ни для льгот, ни для выплат", - отметила Воронкова.

Когда следует выбирать только одну программу помощи

"Вместе с тем есть отдельные виды пособий, в условиях получения которых указано, что получить их можно только при отсутствии получения выплат от других международных фондов. Поэтому для принятия решения относительно того, на какую из пособий предоставляться, нужно учитывать все факторы", - подытожила юрист.

Напомним, стаж работы в Польше могут отнести для права на пенсию в Украине , если украинского стажа для этого не хватает. Для этого требуется формуляр PL-UA 6, который оформляет польский ZUS.

Сумма самой пенсии при этом считается исключительно по украинскому законодательству - учитывается только стаж, приобретенный на территории Украины.

Также мы писали, что некоторые категории женщин имеют право на досрочный уход на пенсию в 50 лет. Впрочем, нужно соответствовать нескольким критериям.

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