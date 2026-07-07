Ошибка в платежке за коммуналку? Что делать и куда обращаться

Что делать в первую очередь

По словам адвоката, в первую очередь нужно проверить, правильно ли вы передали показатели счетчиков.

Если данные не были своевременно поданы - их необходимо сообщить. В таком случае поставщик должен перечислить сумму в следующем месяце с учетом обновленных цифр.

Как поступить, если произошла ошибка

Если показатели были переданы правильно, но сумма в квитанции все равно некорректна, потребителю следует обратиться к компании-поставщику с заявлением о перерасчете.

Адвокат советует делать это именно в письменной форме. Устное обращение нигде не фиксируется, в то время как на письменное заявление компания обязана предоставить официальный ответ.

Что делать, если в счете за коммуналку ошибка (Инфографика РБК-Украина)

Как правильно подать заявление

Документ можно отправить "Укрпочтой" заказным письмом с уведомлением о вручении. Также заявление можно занести лично, но в этом случае очень важно получить подтверждение его получения. Для этого можно: