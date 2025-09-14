RU

Общество Образование Деньги Изменения

Помидоры и огурцы подешевели, а перец стремительно растет: что будет с ценами этой осенью

Фото: Некоторые овощи в Украине заметно подешевели (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине в 2025 году заметно снизились цены на помидоры и огурцы, тогда как болгарский перец подорожал. Такая динамика связана с урожаем, развитием тепличного производства и сменой сезонов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Помидоры

По словам эксперта, в 2025 году стоимость помидоров в среднем на 20-25% ниже, чем в прошлом году. Хотя в начале сентября цены выросли из-за сокращения предложения грунтовых томатов, тепличная продукция сдерживает подорожание.

"В прошлом году был неурожай, а из-за жары полевые томаты быстро портились. В 2025 году ситуация благоприятнее - продукция появлялась на рынке постепенно", - объясняет Гопка.

Огурцы

Подобная ситуация с огурцами - в годовом измерении их стоимость снизилась примерно на 30%.

"В первой половине сентября огурцы продавались по 30-55 гривен/кг, тогда как в прошлом году минимальные цены стартовали от 40 гривен/кг. То есть сейчас они доступнее для потребителей почти на треть", - говорит аналитик.

Гопка добавляет, что благодаря развитию тепличного хозяйства огурцы и помидоры можно выращивать несколькими циклами, что увеличивает валовой сбор и делает продукцию более доступной для потребителей.

Болгарский перец

Зато болгарский перец подорожал. В начале сентября его оптовая цена выросла примерно на 20% по сравнению и с прошлым месяцем, и с прошлогодним уровнем. Сейчас средняя стоимость составляет 40-50 гривен/кг.

"В октябре возможно подорожание помидоров, огурцов и перца на 10-15%, поскольку уменьшится предложение, а расходы на хранение возрастут", - прогнозирует Гопка.

Напомним, в 2025 году фермеры массово начали выращивать овощи и арбузы после прошлогоднего подорожания, что может привести к снижению цен этой осенью. Из-за сверхпредложения картофель, капуста и арбузы подешевеют, хотя дешевые цены будут держаться недолго из-за ограниченного количества хранилищ.

РБК-Украина также писало, что в августе 2025 года в Украине почти все продукты питания подорожали по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли цены на яйца, мясо и яблоки, молочные продукты, хлеб, крупы и масло.

Цены на продукты