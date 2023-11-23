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Помощницы по дому в Польше. С каким отношением сталкиваются украинки: исследование

Фото: Работа по дому (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство украинок, работающих помощницами по дому в Польше, сталкивались с плохим отношением и дискриминацией. Многим приходилось работать сверхурочно и без больничных.

Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Исследование "В тени. Украинские домашние работники в Польше", проведенное гуманитарной организацией CARE International в Польше и Центром социально-экономических исследований (CASE), показало, что отсутствие регулирования сектора домашнего труда в Польше приводит к частому нарушению прав работников. 

Большинство опрошенных выполняли работу по уборке дома (61%), ухаживали за детьми (38%), готовили еду (34%). Меньше украинок выполняли другую работу: стирали и гладили одежду (26%), ухаживали за пожилыми людьми, животными и садом. Почти половина опрошенных работали без контракта.

По результатам исследования, 61% респондентов хотя бы раз сталкивались с неравным и жестоким отношением, преследованием, эксплуатацией или дискриминацией. Также украинки указали на такие нарушения их прав:

  • 52% – хотя бы раз вынуждены были работать во время болезни или после несчастного случая;
  • 46% – получали отказ в перерыве во время работы или их просили выполнять свои обязанности дольше, чем положено;
  • 30% женщин испытывали физическое или психическое насилие со стороны своих работодателей.

При этом только 50% опрошенных сказали, что сообщили бы о насилии в полицию. Многие часто решают идти на компромисс или терпеть тяжелую ситуацию, а не сообщать о случаях дискриминации или насилия. Или искать другую работу.

Напомним, мы писали, как устроились украинские беженцы в Польше. Исследование показало, что жилье арендуют 55% опрошенных, а работу на полную занятость имеют 41%.

Также мы рассказывали, как проверить агентство труда в Польше и защититься от мошенничества.

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