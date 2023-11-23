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Помічниці по дому в Польщі. Із яким ставленням стикаються українки: дослідження

Фото: Робота по дому (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість українок, які працюють помічницями по дому в Польщі, стикалися з поганим ставленням та дискримінацією. Багатьом доводилося працювати понаднормово та без лікарняних.

Про це свідчать дані нещодавнього дослідження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Дослідження "У тіні. Українські домашні працівники у Польщі", яке провели гуманітарна організація CARE International у Польщі та Центр соціально-економічних досліджень (CASE), показало, що відсутність регулювання сектора домашньої праці в Польщі призводить до частого порушення прав працівників. 

Більшість опитаних виконували роботу з прибирання будинку (61%), доглядали дітей (38%), готували їжу (34%). Менше українок виконували іншу роботу: прали та прасували одяг (26%), доглядали за людьми похилого віку, тваринами та садом. Майже половина опитаних працювали без контракту.

За результатами дослідження, 61% респондентів хоча б раз стикалися з нерівним та жорстоким ставленням, переслідуванням, експлуатацією чи дискримінацією. Також українки вказали на такі порушення їхніх прав:

  • 52% – хоча б раз були змушені працювати під час хвороби або після нещасного випадку;
  • 46% – отримували відмову у перерві під час роботи або їх просили виконувати свої обов'язки довше, ніж належало;
  • 30% жінок зазнавали фізичного чи психічного насильства з боку своїх роботодавців.

При цьому лише 50% опитаних сказали, що повідомили б про насильство в поліцію. Багато хто часто вирішує йти на компроміс або терпіти важку ситуацію, а не повідомляти про випадки дискримінації чи насильства. Або ж шукати іншу роботу. 

Нагадаємо, ми писали, як влаштувалися українські біженці у Польщі. Дослідження виявило, що житло орендують 55% опитаних, а роботу на повну зайнятість мають 41%.

Також ми розповідали, як перевірити агенцію праці у Польщі та захиститися від шахрайства.

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