Помічниці по дому в Польщі. Із яким ставленням стикаються українки: дослідження

Дослідження "У тіні. Українські домашні працівники у Польщі", яке провели гуманітарна організація CARE International у Польщі та Центр соціально-економічних досліджень (CASE), показало, що відсутність регулювання сектора домашньої праці в Польщі призводить до частого порушення прав працівників.

Більшість опитаних виконували роботу з прибирання будинку (61%), доглядали дітей (38%), готували їжу (34%). Менше українок виконували іншу роботу: прали та прасували одяг (26%), доглядали за людьми похилого віку, тваринами та садом. Майже половина опитаних працювали без контракту.

За результатами дослідження, 61% респондентів хоча б раз стикалися з нерівним та жорстоким ставленням, переслідуванням, експлуатацією чи дискримінацією. Також українки вказали на такі порушення їхніх прав:

52% – хоча б раз були змушені працювати під час хвороби або після нещасного випадку;

46% – отримували відмову у перерві під час роботи або їх просили виконувати свої обов'язки довше, ніж належало;

30% жінок зазнавали фізичного чи психічного насильства з боку своїх роботодавців.

При цьому лише 50% опитаних сказали, що повідомили б про насильство в поліцію. Багато хто часто вирішує йти на компроміс або терпіти важку ситуацію, а не повідомляти про випадки дискримінації чи насильства. Або ж шукати іншу роботу.