В Волынском ТЦК назвали условие, при котором те, кто имеет отсрочку, не будут служить

Те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, должны предоставить все необходимые документы. В таком случае – они не будут служить.

Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости".

Он также рассказал, что в Волынской области уже посылают повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".

"Хочу подчеркнуть: военнообязанный, имеющий право на отсрочку, который напишет заявление, предоставит подтверждающие документы, служить не будет. Главное - представить все документы", - заявил Маруха.

По его словам, согласно статистике - на Волыни зафиксирован лучший процент по обновлению данных военнообязанных.

Схемы уклонения от мобилизации

Ранее РБК-Украина писала о том, что правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она выдавала мужчинам фейковые справки об инвалидности и получала за это денежное вознаграждение.

Также в последние дни активизировались рейды сотрудников ТЦК по общественным учреждениям и концертам. В частности, сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Кроме этого, такие рейды были зафиксированы в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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