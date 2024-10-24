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Отсрочка за талоны на горючее. На взятке задержали начальника Тернопольского РТЦК

Четверг 24 октября 2024 12:00
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Отсрочка за талоны на горючее. На взятке задержали начальника Тернопольского РТЦК Фото: на взятке задержан начальник Тернопольского ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начальника Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) разоблачили на взяточничестве. Подозреваемый требовал талоны на топливо за отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Военкомат требовал взятку у мужчины, который впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья и имеет законное право на получение отсрочки от призыва.

"Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тысячи долларов", - добавляет ГБР.

Фото: на взятке задержан начальник Тернопольского ТЦК (dbr.gov.ua)

Глава районного ТЦК был задержан 21 октября после получения талонов на топливо. В частности в его авто было обнаружено 13 тысяч долларов 73 гривен долларов наличными.

"Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина", - пишет ГБР.

Что грозит

Военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В частности в суд было подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было сообщено о подозрении пятерым работникам ТЦК Тернопольской области, которые "выбивали" взятки у военнообязанных.

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ГБР ТЦК
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