Помощник депутата Бундестага, подозреваемый в работе на РФ, подал в отставку

Помощник немецкого депутата Евгения Шмидта Владимир Сергиенко заявил, что уходит в отставку. Это произошло после скандала с его вероятной работой на российских спецслужбах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.
По данным СМИ, об отставке Сергиенко сообщил его руководитель – Евгений Шмидт. Также Шмидт заявил, что подает в суд на газету Bild, которая также опубликовала разоблачение Сергиенко, обвиняя ее в клевете.
"Владимир Сергиенко вчера сообщил мне, что прекратит свою деятельность в моих интересах. Против него развернулась кампания в СМИ, которая делает невозможным продолжение его работы. Господин Сергиенко работал на меня, помогая дискриминированным русскоязычным гражданам, людям, которые с начала войны в Украине столкнулись с массовой враждебностью по вине СМИ. Я уважаю его решение", - заявил Шмидт.
Напомним, немецкая партия "Альтернатива для Германии" придерживается праворадикальных и пророссийских взглядов.
В частности, в 2022 году ее депутаты намеревались посетить Россию, а затем поехать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.
Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала, что в стране могут запретить придерживающуюся пророссийских взглядов праворадикальную партию "Альтернатива для Германии".
1 февраля СМИ сообщили, что депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились со своим правительством, чтобы остановить военную помощь Украине.
После этого федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в правительстве ее страны хотят более тщательно проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с российской ФСБ.
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