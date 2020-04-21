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МЗС назвав число українців, що повернулися з початку пандемії

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 13:42
МЗС назвав число українців, що повернулися з початку пандемії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До країни повернулися понад 210 тис. українців

З початку пандемії коронавірусу до України повернулися понад 210 тисяч громадян. Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомила заступник начальника управління консульської захисту Міністерства закордонних справ України Олена Ялова.

За її словами, на сьогодні до дипломатичних установ України за кордоном звернулися понад 16 200 осіб, а наполягають на поверненні приблизно 9 000 українців.

"За сприяння МЗС України вже повернуто до країни більше 210 000 наших громадян", - заявила Ялова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня "Міжнародні авіалінії України" здійснять спецрейс для евакуації українців у зв'язку з пандемією коронавірусу за маршрутом Майамі-Київ. Перед польотом пасажири мають дати згоду на двотижневу обсервацію. Вона буде включена у вартість квитка.

До цього за домовленістю між міністерствами закордонних справ громадян України, які застрягли в Непалі, евакуював німецький літак. Літак прямував за маршрутом Катманду - Доха - Мюнхен, після чого українці змогли повернутися на батьківщину транзитом через Мінськ.

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