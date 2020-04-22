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Суд виправдав порушників обсервації, які прилетіли з Балі

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 15:32
Суд виправдав порушників обсервації, які прилетіли з Балі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протоколи виписали до того, як рішення Кабміну набуло чинності

Оболонський райсуд Києва виправдав чотирьох порушників обсервації, оголошеної на час карантину в Україні, які повернулися рейсом з Балі. Про це у Facebook повідомила юридична компанія, яка захищала їх у суді.

Відзначимо, 30 березня на порушників склали протоколи, оскільки вони відмовилися проходити обсервацію. Суд не став їх штрафувати, оскільки протоколи були виписані до того, як рішення набуло чинності.

Також повідомляється, що на сьогодні розглянуто справи чотирьох порушників. Щодо них суд закрив адміністративні провадження.

Нагадаємо, на початку квітня кілька десятків осіб, поміщених на обсервацію в київський готель "Козацький", втекли звідти. До цього близько 100 українців, які повернулися чартерним рейсом з Балі і Катару, були доставлені на обсервацію в цей готель.

Зазначимо, розміщення туристів на обсервацію супроводжувалося скандалами. Вони стверджували, що при купівлі квитків їх ніхто не попереджав про обсервацію. Пасажири деякий час відмовлялися виходити з літака по прильоту в "Бориспіль".

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