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Результаты выборов в Сенат США станут известны только в декабре: в чем причина

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США, Среда 09 ноября 2022 22:23
Результаты выборов в Сенат США станут известны только в декабре: в чем причина Фото: подсчет голосов на выборах в Сенат США обусловил проведение второго тура в штате Джорджия (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, их может решить второй тур в штате Джорджия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судьба американского Сената может решиться в американском штате Джорджия, где после подсчетов 99% бюллетеней ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Избирательная гонка состоялась между представителем Демократической партии, действующим сенатором Рафаэлем Уорноком и претендентом от Республиканской партии Гершелем Уокером, которого поддержал Дональд Трамп. Ни один из них не получил необходимые 50% голосов, хотя Ворнок несколько лидирует в голосовании с небольшим отрывом.

"Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло участие в выборах кандидата от Либертарианской партии Чейза Оливера, получившего более 2% голосов. Таким образом, республиканцы потерпят ощутимое поражение в штате, который ранее электорально принадлежал им", - подчеркивают обозреватели Reuters.

Напомним, в январе 2021 года именно в Джорджии победа двух кандидатов от Демократической партии во втором туре позволила получить минимально необходимые для большинства в Сенате 50 мест. Дополнительный голос обеспечила вице-президент Камала Харрис.

Сейчас большинство американских медиа говорят, что в Сенате демократы и республиканцы получат не менее 48 мест. Кроме Джорджии, неопределенной остается ситуация еще в трех штатах – Аризоне, Неваде и Висконсине.

Второй тур выборов в Сенат в штате Джорджия запланирован на 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США не выявило признаков иностранного влияния на выборы.

При этом в штате Техас произошли сбои в работе регистрационных автоматов на промежуточных выборах Конгресса США. Специалисты объясняют это техническими проблемами, связанными с их временной синхронизацией.

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