Умерла первая женщина-танкистка в Украине: что известно о ее жизненном пути

Главное: Трагическая утрата : 26 августа 2026 года в возрасте 39 лет умерла защитница Украины Татьяна Кучерява, которая последние девять месяцев боролась с тяжелой болезнью.

: 26 августа 2026 года в возрасте 39 лет умерла защитница Украины Татьяна Кучерява, которая последние девять месяцев боролась с тяжелой болезнью. Историческое достижение : военную службу Татьяна проходила с 2011 года, а в 2015 году - стала первой женщиной-танкисткой в Украине.

: военную службу Татьяна проходила с 2011 года, а в 2015 году - стала первой женщиной-танкисткой в Украине. Миссия "Эвакуация 200" : в 2016 году занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта, занимаясь эксгумацией и передачей тел погибших воинов их семьям.

: в 2016 году занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта, занимаясь эксгумацией и передачей тел погибших воинов их семьям. Преподавание : свой практический и боевой опыт Татьяна передавала курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

: свой практический и боевой опыт Татьяна передавала курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Личные достижения : Татьяна имела ученую степень кандидата психологических наук, была отмечена наградами Минобороны и Генштаба ВСУ.

: Татьяна имела ученую степень кандидата психологических наук, была отмечена наградами Минобороны и Генштаба ВСУ. Прощание: чин похорон защитницы состоялся 27 августа 2026 года в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. У нее остались сын, муж, мать и сестра.

Сообщение о смерти

О смерти защитницы Украины сообщил в своем Facebook ее муж Олег (Oleh Dunduk).

"К сожалению, сегодня, после 9 месяцев сверхтяжелой борьбы с болезнью, нас покинула моя жена Татьяна Кучерява", - написал он утром в среду, 26 августа.

Он добавил, что "много слов сейчас лишние".

"Ты - лучшая мать и жена в мире! Покойся с Богом, мы тебя все любим", - подчеркнул мужчина.

Где родилась и училась Татьяна

По данным пресс-службы Львовского городского совета, Татьяна Кучерява родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области.

Сначала она училась в Шевченковской средней общеобразовательной школе №2.

Позже получила высшее образование в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт".

Военную кафедру Татьяна окончила при Военном институте танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Как она стала на защиту Украины

Татьяна Кучерява проходила военную службу с 2011 года.

На защиту Родины она стала с начала российско-украинской войны.

Стремясь постоянно совершенствовать свои военные навыки, овладела управлением танком.

В 2015 году - стала первой женщиной-танкисткой в Украине.

Профессиональный путь и важная миссия

В 2016 году Татьяна занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Она выполняла чрезвычайно важную миссию по:

эксгумации;

транспортировке;

передаче тел погибших украинских военнослужащих их семьям.

Впоследствии свой практический и боевой опыт Татьяна передавала курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Была награждена ведомственными наградами:

Министерства обороны Украины;

Генерального штаба ВСУ.

Первая женщина-танкистка в Украине Татьяна Кучерява (фото: facebook.com/oleh.dunduk)

Что известно о болезни защитницы

Об обнаруженном у нее заболевании Татьяна сообщила в своем Facebook еще в начале года - 21 января.

"Друзья! К сожалению, после длительного диагностирования чуда не случилось - мне диагностировали IV стадию рака", - рассказала она.

Женщина признала, что это - "очень страшные слова", и "еще страшнее когда диагностируют его тебе".

"Меня ожидает долгосрочное и дорогостоящее лечение. Так что любая ваша помощь для нас бесценна", - добавила Татьяна.

9 июня защитница Украины в очередной раз поделилась, что борьба с болезнью продолжается.

Однако состояние, по ее словам, "значительно ухудшилось".

Какова была Татьяна в глазах родных

По словам родных, Татьяна была добрым, позитивным, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком.

Она любила путешествовать и проводить время с семьей.

Увлекалась психологией. Даже имела ученую степень кандидата психологических наук.

Умерла Татьяна Кучерява в возрасте 39 лет. У нее остались сын, муж, мать, сестра и семья.

Прощание с Татьяной

Позже муж Татьяны Олег сообщил, что парастас по ней запланировали на вечер 26 августа (в погребальной часовне "Воскресіння" на улице Пилипа Орлика, на территории больницы Святого Пантелеймона).

Чин похорон состоялся 27 августа 2026 года в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.