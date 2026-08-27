Умерла первая женщина-танкистка в Украине: что известно о ее жизненном пути

26 августа 2026 года во Львове умерла Татьяна Кучерява, которая в 2015 году стала первой в Украине женщиной-танкисткой. Последние девять месяцев она боролась с тяжелой болезнью.
Подробнее о жизненном пути и прощании с выдающейся украинкой, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
О смерти защитницы Украины сообщил в своем Facebook ее муж Олег (Oleh Dunduk).
"К сожалению, сегодня, после 9 месяцев сверхтяжелой борьбы с болезнью, нас покинула моя жена Татьяна Кучерява", - написал он утром в среду, 26 августа.
Он добавил, что "много слов сейчас лишние".
"Ты - лучшая мать и жена в мире! Покойся с Богом, мы тебя все любим", - подчеркнул мужчина.
По данным пресс-службы Львовского городского совета, Татьяна Кучерява родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области.
Сначала она училась в Шевченковской средней общеобразовательной школе №2.
Позже получила высшее образование в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт".
Военную кафедру Татьяна окончила при Военном институте танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
Татьяна Кучерява проходила военную службу с 2011 года.
На защиту Родины она стала с начала российско-украинской войны.
Стремясь постоянно совершенствовать свои военные навыки, овладела управлением танком.
В 2015 году - стала первой женщиной-танкисткой в Украине.
В 2016 году Татьяна занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".
Она выполняла чрезвычайно важную миссию по:
Впоследствии свой практический и боевой опыт Татьяна передавала курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Была награждена ведомственными наградами:
Об обнаруженном у нее заболевании Татьяна сообщила в своем Facebook еще в начале года - 21 января.
"Друзья! К сожалению, после длительного диагностирования чуда не случилось - мне диагностировали IV стадию рака", - рассказала она.
Женщина признала, что это - "очень страшные слова", и "еще страшнее когда диагностируют его тебе".
"Меня ожидает долгосрочное и дорогостоящее лечение. Так что любая ваша помощь для нас бесценна", - добавила Татьяна.
9 июня защитница Украины в очередной раз поделилась, что борьба с болезнью продолжается.
Однако состояние, по ее словам, "значительно ухудшилось".
По словам родных, Татьяна была добрым, позитивным, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком.
Она любила путешествовать и проводить время с семьей.
Увлекалась психологией. Даже имела ученую степень кандидата психологических наук.
Умерла Татьяна Кучерява в возрасте 39 лет. У нее остались сын, муж, мать, сестра и семья.
Позже муж Татьяны Олег сообщил, что парастас по ней запланировали на вечер 26 августа (в погребальной часовне "Воскресіння" на улице Пилипа Орлика, на территории больницы Святого Пантелеймона).
Чин похорон состоялся 27 августа 2026 года в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
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