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Возвращал защитникам имена. Погиб руководитель "Плацдарма" Алексей Юков

19:12 05.08.2026 Ср
2 мин
Он был надеждой для тысяч семей, которые до сих пор ждут известий о своих самых дорогих
aimg Ирина Костенко
Возвращал защитникам имена. Погиб руководитель "Плацдарма" Алексей Юков Алексей Юков, занимавшийся эксгумацией тел на линии соприкосновения, погиб (фото: facebook.com/aleksej.ukov)
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Руководитель поисковой группы "Плацдарм" из Славянска Алексей Юков погиб во время российско-украинской войны.

Что известно об этом трагическом событии по состоянию на данный момент, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Трагическое известие: погиб глава поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков, о чем сообщила его жена.
  • Обстоятельства гибели: по данным Сергея Гнездилова, Юков получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии столкновения.
  • Большая потеря: команда Юкова занималась поиском для достойного перезахоронения погибших украинских военных.

Сообщение о гибели

О гибели Алексея Юкова сообщила его жена Евгения Калугина.

"Мой муж погиб", - написала она в среду, 5 августа, в своем Facebook.

По данным товарища погибшего Сергея Гнездилова (военного и активиста), глава "Плацдарма" получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии столкновения.

"С грустью на сердце и скорбью сообщаю, что погиб Алексей Юков. Большая потеря для меня лично и моего круга общения", - подчеркнул он.

Чем известен Алексей Юков

Алексей Юков более 25 лет занимался поиском и возвращением тел погибших.

Сначала - искал погибших в Первой и Второй мировых войнах.

В 2013 году - зарегистрировал поисковый отряд Ассоциации исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм".

С начала российской агрессии в 2014 году посвятил свою жизнь эвакуации павших украинских воинов из самых горячих участков фронта.

Рискуя собственной жизнью (на минных полях и под обстрелами) возвращал семьям самое ценное - возможность провести в последний путь своих родных.

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Вместе с командой "Плацдарма", которая сотрудничала с Генеральным штабом ВСУ в рамках гуманитарного проекта "На щите", возвращал павшим героям их имена.

Гнездилов напомнил, что Алексей "большую часть своей жизни возвращал погибшим имена, жил в Славянске".

"Его имя - это об Украинском Донбассе и уважении к каждому погибшему, которого он вернул родным... Мои искренние соболезнования его семье и всем, кто его знал", - подчеркнул автор публикации.

"Вместе с Алексеем Юковым Украина потеряла не только очень мужественного мужчину. Мы потеряли большую часть надежды для тысяч семей, которые до сих пор ждут известия о своих самых дорогих", - добавили в группе "Безвести пропали 150 отдельная механизированная бригада" в Facebook.

Напомним, ранее мы рассказывали, что родные пропавших без вести воинов смогут получить удостоверение на льготы попроще.

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