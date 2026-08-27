Померла перша жінка-танкістка в Україні: що відомо про її життєвий шлях

Головне: Трагічна втрата : 26 серпня 2026 року у віці 39 років померла захисниця України Тетяна Кучерява, яка останні дев'ять місяців боролася з тяжкою хворобою.

: 26 серпня 2026 року у віці 39 років померла захисниця України Тетяна Кучерява, яка останні дев'ять місяців боролася з тяжкою хворобою. Історичне досягнення : військову службу Тетяна проходила з 2011 року, а в 2015 році - стала першою жінкою-танкісткою в Україні.

: військову службу Тетяна проходила з 2011 року, а в 2015 році - стала першою жінкою-танкісткою в Україні. Місія "Евакуація 200" : у 2016 році обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту, займаючись ексгумацією та передачею тіл загиблих воїнів їхнім родинам.

: у 2016 році обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту, займаючись ексгумацією та передачею тіл загиблих воїнів їхнім родинам. Викладання : свій практичний і бойовий досвід Тетяна передавала курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

: свій практичний і бойовий досвід Тетяна передавала курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Особисті досягнення : Тетяна мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук, була відзначена нагородами Міноборони та Генштабу ЗСУ.

: Тетяна мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук, була відзначена нагородами Міноборони та Генштабу ЗСУ. Прощання: чин похорону захисниці відбувся 27 серпня 2026 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові. У неї залишилися син, чоловік, мати і сестра.

Повідомлення про смерть

Про смерть захисниці України повідомив у своєму Facebook її чоловік Олег (Oleh Dunduk).

"На жаль, сьогодні, після 9 місяців надважкої боротьби з хворобою, нас покинула моя дружина Тетяна Кучерява", - написав він зранку середи, 26 серпня.

Він додав, що "багато слів зараз зайві".

"Ти - найкраща матір та дружина в світі! Спочивай з Богом, ми тебе всі любимо", - наголосив чоловік.

Де народилась і навчалась Тетяна

За даними прес-служби Львівської міської ради, Тетяна Кучерява народилась 24 лютого 1987 року в селищі Шевченкове Харківської області.

Спершу вона навчалася у Шевченківській середній загальноосвітній школі №2.

Згодом - здобула вищу освіту в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут".

Військову кафедру Тетяна закінчила при Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Як вона стала на захист України

Тетяна Кучерява проходила військову службу з 2011 року.

На захист Батьківщини вона стала від початку російсько-української війни.

Прагнучи постійно вдосконалювати свої військові навички, опанувала керування танком.

У 2015 році - стала першою жінкою-танкісткою в Україні.

Професійний шлях і важлива місія

У 2016 році Тетяна обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України "Евакуація 200".

Вона виконувала надзвичайно важливу місію з:

ексгумації;

транспортування;

передачі тіл загиблих українських військовослужбовців їхнім родинам.

Згодом свій практичний і бойовий досвід Тетяна передавала курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Була нагороджена відомчими відзнаками:

Міністерства оборони України;

Генерального штабу ЗСУ.

Перша жінка-танкістка в Україні Тетяна Кучерява (фото: facebook.com/oleh.dunduk)

Що відомо про хворобу захисниці

Про виявлене в неї захворювання Тетяна повідомила у своєму Facebook ще на початку року - 21 січня.

"Друзі! На жаль, після тривалого діагностування дива не трапилося - мені діагностували IV стадію раку", - розповіла вона.

Жінка визнала, що це - "дуже страшні слова", і "ще страшніше коли діагностують його тобі".

"Мене очікує довготривале та дороге лікування. Тож будь яка ваша допомога для нас безцінна", - додала Тетяна.

9 червня захисниця України вкотре поділилась, що боротьба з хворобою триває.

Проте стан, за її словами, "значно погіршився".

Якою була Тетяна в очах рідних

Зі слів рідних, Тетяна була доброю, позитивною, оптимістичною, турботливою та цілеспрямованою людиною.

Вона любила подорожувати й проводити час із сім'єю.

Захоплювалася психологією. Навіть мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.

Померла Тетяна Кучерява у віці 39 років. У неї залишилися син, чоловік, мати, сестра та родина.

Прощання з Тетяною

Пізніше чоловік Тетяни Олег повідомив, що парастас за нею запланували на вечір 26 серпня (у поховальній каплиці "Воскресіння" на вулиці Пилипа Орлика, на території лікарні Святого Пантелеймона).

Чин похорону відбувся 27 серпня 2026 року в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові.