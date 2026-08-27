Померла перша жінка-танкістка в Україні: що відомо про її життєвий шлях

26 серпня 2026 року у Львові померла Тетяна Кучерява, яка у 2015 році стала першою в Україні жінкою-танкісткою. Останні дев'ять місяців вона боролася з тяжкою хворобою.
Докладніше про життєвий шлях і прощання з видатною українкою, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Про смерть захисниці України повідомив у своєму Facebook її чоловік Олег (Oleh Dunduk).
"На жаль, сьогодні, після 9 місяців надважкої боротьби з хворобою, нас покинула моя дружина Тетяна Кучерява", - написав він зранку середи, 26 серпня.
Він додав, що "багато слів зараз зайві".
"Ти - найкраща матір та дружина в світі! Спочивай з Богом, ми тебе всі любимо", - наголосив чоловік.
За даними прес-служби Львівської міської ради, Тетяна Кучерява народилась 24 лютого 1987 року в селищі Шевченкове Харківської області.
Спершу вона навчалася у Шевченківській середній загальноосвітній школі №2.
Згодом - здобула вищу освіту в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут".
Військову кафедру Тетяна закінчила при Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".
Тетяна Кучерява проходила військову службу з 2011 року.
На захист Батьківщини вона стала від початку російсько-української війни.
Прагнучи постійно вдосконалювати свої військові навички, опанувала керування танком.
У 2015 році - стала першою жінкою-танкісткою в Україні.
У 2016 році Тетяна обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України "Евакуація 200".
Вона виконувала надзвичайно важливу місію з:
Згодом свій практичний і бойовий досвід Тетяна передавала курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Була нагороджена відомчими відзнаками:
Про виявлене в неї захворювання Тетяна повідомила у своєму Facebook ще на початку року - 21 січня.
"Друзі! На жаль, після тривалого діагностування дива не трапилося - мені діагностували IV стадію раку", - розповіла вона.
Жінка визнала, що це - "дуже страшні слова", і "ще страшніше коли діагностують його тобі".
"Мене очікує довготривале та дороге лікування. Тож будь яка ваша допомога для нас безцінна", - додала Тетяна.
9 червня захисниця України вкотре поділилась, що боротьба з хворобою триває.
Проте стан, за її словами, "значно погіршився".
Зі слів рідних, Тетяна була доброю, позитивною, оптимістичною, турботливою та цілеспрямованою людиною.
Вона любила подорожувати й проводити час із сім'єю.
Захоплювалася психологією. Навіть мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.
Померла Тетяна Кучерява у віці 39 років. У неї залишилися син, чоловік, мати, сестра та родина.
Пізніше чоловік Тетяни Олег повідомив, що парастас за нею запланували на вечір 26 серпня (у поховальній каплиці "Воскресіння" на вулиці Пилипа Орлика, на території лікарні Святого Пантелеймона).
Чин похорону відбувся 27 серпня 2026 року в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові.
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