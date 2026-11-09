Умер виновник стрельбы в Кракове: ему не успели сообщить о подозрении

Мужчина, открывший 7 ноября стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Малопольского воеводства в X.

"Сообщаем, что виновник трагических событий сегодня рано утром скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Нападающим был 24-летний Михал Оксинский. Он открыл огонь в центре польского Кракова 7 ноября. Погибли шесть человек, по меньшей мере 16 получили ранения. Во время задержания нападавшего ранили.

Что известно о деле

7 ноября около 15.00 человек заехал на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по людям. Его задержали после перестрелки с полицейскими. Нападавший находился в больнице в критическом состоянии после ранения.

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме нападающего в Островце-Свентокшиском нашли тела двух женщин и мужчины. Впоследствии следствие установило, что это, вероятно, его родители и 21-летняя сестра. По данным следствия, мужчина мог убить их еще до нападения в Кракове.

8 и 9 ноября в Польше объявили на днях национальный траур.

По данным Interia, на отца нападающего официально зарегистрировали 11 единиц оружия.

Также мы писали, что двоих полицейских, раненых во время задержания, прооперировали. Их состояние стабильное.