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В доме стрелка, напавшего на людей в Кракове, нашли тела трех человек

23:51 07.11.2026 Сб
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aimg Екатерина Коваль
В доме стрелка, напавшего на людей в Кракове, нашли тела трех человек Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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В доме мужчины, который 7 ноября открыл стрельбу на Главной рыночной площади Кракова, нашли тела двух женщин и мужчины. Во время самого нападения погибли шесть человек, еще 15 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время совещания силовых служб в Кракове, а также на Polsat News, Rzeczpospolita и Interia.

Обыск прошел в доме стрелка в Островце-Свентокшиском. Сначала силовики увидели тела на изображении из дрона, а затем Туск подтвердил, что внутри нашли двух погибших женщин и мужчину. Скорее всего, это близкие нападающие.

"До сих пор в Польше не было таких жестоких случаев терроризма", - заявил Туск.

По его словам, автомобиль нападающего, несмотря на опасения, не представляет угрозы взрыва. Однако в нем было немало оружия, поэтому премьер убежден, что возможных подельников стрелка быстро задержат.

Стрелял 24-летний гражданин Польши из Свентокшиского воеводства. Полицейские открыли по нему огонь, ранили и задержали, после операции его состояние стабильное.

По данным Interia, на отца нападающего было официально зарегистрировано 11 единиц оружия. Одна из версий следствия состоит в том, что стрелок взял оружие именно у отца. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападающий имел радикальные взгляды и, скорее всего, действовал сам.

Нападение в центре Кракова стало одним из самых кровавых в истории Польши. РБК-Украина рассказывала о первых подробностях теракта, а впоследствии полиция раскрыла данные о нападающем. По данным RMF FM, стрелял 25-летний гражданин Польши, убивший шесть человек и ранивший еще 12.

На трагедию отреагировало и руководство страны. Как выразились президент Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск, мы рассказывали по отдельности.

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