В доме стрелка, напавшего на людей в Кракове, нашли тела трех человек

В доме мужчины, который 7 ноября открыл стрельбу на Главной рыночной площади Кракова, нашли тела двух женщин и мужчины. Во время самого нападения погибли шесть человек, еще 15 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время совещания силовых служб в Кракове, а также на Polsat News , Rzeczpospolita и Interia .

Обыск прошел в доме стрелка в Островце-Свентокшиском. Сначала силовики увидели тела на изображении из дрона, а затем Туск подтвердил, что внутри нашли двух погибших женщин и мужчину. Скорее всего, это близкие нападающие.

"До сих пор в Польше не было таких жестоких случаев терроризма", - заявил Туск.

По его словам, автомобиль нападающего, несмотря на опасения, не представляет угрозы взрыва. Однако в нем было немало оружия, поэтому премьер убежден, что возможных подельников стрелка быстро задержат.

Стрелял 24-летний гражданин Польши из Свентокшиского воеводства. Полицейские открыли по нему огонь, ранили и задержали, после операции его состояние стабильное.

По данным Interia, на отца нападающего было официально зарегистрировано 11 единиц оружия. Одна из версий следствия состоит в том, что стрелок взял оружие именно у отца. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападающий имел радикальные взгляды и, скорее всего, действовал сам.